Жабер о том, что вошла в руководство организации игроков, созданной Джоковичем: «Мы не хотим со всеми бороться. Просто хотим дать игрокам то, что они заслуживают»

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Онс Жабер прокомментировала то, что вошла в исполнительный комитет PTPA – организации игроков, созданной Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом.

«В теннисе многое можно улучшить. Мне было очень любопытно посмотреть, что мы можем сделать. Я многое узнала.

Мы не хотим со всеми бороться. Просто хотим сделать наш спорт мощным и дать игрокам то, что они заслуживают. Это моя первая цель.

Мы только начали. Провели пару заседаний. Мне очень любопытно посмотреть, как мы можем помочь игрокам».

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