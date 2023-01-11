Джокович, Хуркач, Жабер, Бадоса вошли в исполнительный комитет организации игроков PTPA

Теги Новак Джокович ATP WTA Джон Изнер Бетани Маттек-Сэндс Вашек Поспишил Сайсай Чжэн Онс Жабер Паула Бадоса Хуберт Хуркач PTPA Теннис

Организация игроков PTPA объявила о создании исполнительного комитета, в который вошли восемь игроков:

Они будут помогать «построить организацию и продвинуть миссию PTPA, а также ее деловые цели».

Кроме того, организация сформулировала пять основных принципов работы:

  • Действовать коллективно и продвигать интересы игроков по всему миру;
  • Добиться получение справедливой доли игроков в теннисном бизнесе и условиях участия;
  • Оптимизировать и тщательно защищать права игроков;
  • Обеспечивать благополучие игроков и защищать их от злоупотреблений;
  • Бороться и вносить вклад в создание лучшей структуры мирового тенниса.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий