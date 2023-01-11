Джокович, Хуркач, Жабер, Бадоса вошли в исполнительный комитет организации игроков PTPA

Организация игроков PTPA объявила о создании исполнительного комитета, в который вошли восемь игроков:

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Они будут помогать «построить организацию и продвинуть миссию PTPA, а также ее деловые цели».

Кроме того, организация сформулировала пять основных принципов работы:

Действовать коллективно и продвигать интересы игроков по всему миру;

Добиться получение справедливой доли игроков в теннисном бизнесе и условиях участия;

Оптимизировать и тщательно защищать права игроков;

Обеспечивать благополучие игроков и защищать их от злоупотреблений;

Бороться и вносить вклад в создание лучшей структуры мирового тенниса.

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