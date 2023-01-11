Джокович, Хуркач, Жабер, Бадоса вошли в исполнительный комитет организации игроков PTPA
Организация игроков PTPA объявила о создании исполнительного комитета, в который вошли восемь игроков:
- Новак Джокович;
- Вашек Поспишил;
- Хуберт Хуркач;
- Джон Изнер;
- Онс Жабер;
- Паула Бадоса;
- Бетани Маттек-Сэндс;
- Сайсай Чжэн.
Они будут помогать «построить организацию и продвинуть миссию PTPA, а также ее деловые цели».
Кроме того, организация сформулировала пять основных принципов работы:
- Действовать коллективно и продвигать интересы игроков по всему миру;
- Добиться получение справедливой доли игроков в теннисном бизнесе и условиях участия;
- Оптимизировать и тщательно защищать права игроков;
- Обеспечивать благополучие игроков и защищать их от злоупотреблений;
- Бороться и вносить вклад в создание лучшей структуры мирового тенниса.
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