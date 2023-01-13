Беккер об Australian Open: «Медведев вне радаров, но для меня он третий фаворит после Надаля и Джоковича»

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер рассказал, кого считает фаворитами Australian Open.

«Джокович – фаворит, но не такой явный, как в прошлом. Арена Рода Лэйвера – его гостиная, там он чувствует себя наиболее комфортно и девять раз брал титул.

Недавно он выиграл подготовительный турнир в Аделаиде, победив в финале Себастьяна Корду, а до этого других сильных соперников – Даниила Медведева и Дениса Шаповалова.

В прошлом году у Новака был неприятный опыт пребывания в Австралии, и я рад, что теперь мы обсуждаем теннис.

Для Новака это будет непростой турнир. Ожидания высоки, ведь он хочет сравняться с Надалем по количеству «Больших шлемов». Кроме того, у него, кажется, что-то не так с бедром, и, вероятно, он не готов на 100%.

Медведев вне радаров, но для меня он третий фаворит после Надаля и Джоковича. По своим меркам он провел слабую вторую половину сезона, но его ни в коем случае нельзя недооценивать.

В последние два года он доходил до финала в Мельбурне, и даже если об этом никто не говорит, никто не любит играть против Даниила, особенно в пятисетовом формате. Его не зря называют шахматистом в мире тенниса, он действительно грозный соперник».

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