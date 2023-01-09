Виландер о Джоковиче на Australian Open: «Гонка продолжается. Ему нужно выиграть 22-й ТБШ до «Ролан Гаррос», потому что Рафа может взять еще один»
Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер высказался о настрое Новака Джоковича перед Australian Open. В прошлом году девятикратный чемпион пропустил турнир из-за визового скандала.
«Скорее всего, реванш, которого он хочет, – это победа в Мельбурне. Гонка продолжается. Если он выиграет, то будет 22:22 [по «Большим шлемам» с Рафаэлем Надалем].
Ему нужно выиграть 22-й до майского «Ролан Гаррос», потому что Рафа может взять еще один. Нельзя проиграть в Мельбурне и остаться с 21, если Рафа доберется до 23.
Я думаю, что остальным будет тяжело, очень тяжело. Скорее всего, главной угрозой для него станет Даниил Медведев. Конечно, Рафа будет бороться и бросит вызов, но я думаю, что в этом году Новак – основной фаворит.
Можно легко сравнить 10 побед на Australian Open с 14 победами Рафы на «Ролан Гаррос».
Многие в нынешнем мужском туре выросли на грунте, но на харде они все эксперты. Я считаю, что если ты выиграл 10 Australian Open на харде, это значит, что тебе пришлось пройти, возможно, лучшие сетки в теннисе, потому что все умеют играть на харде.
Поэтому это достижение было бы невероятным. Девять – это уже невероятно».
Травма локтя в 2017-18 вернула её к жизни, затем в 20 и 22, отменой уимблдона и не допуском на ао и юсо.
Если бы не это, никакой гонки уже давно бы не было.)
Но я думаю, в ближайшее время всё встанет на свои места )