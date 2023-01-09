Виландер о Джоковиче на Australian Open: «Гонка продолжается. Ему нужно выиграть 22-й ТБШ до «Ролан Гаррос», потому что Рафа может взять еще один»

Бывшая первая ракетка мира высказался о настрое перед Australian Open. В прошлом году девятикратный чемпион пропустил турнир из-за визового скандала.

«Скорее всего, реванш, которого он хочет, – это победа в Мельбурне. Гонка продолжается. Если он выиграет, то будет 22:22 [по «Большим шлемам» с ].

Ему нужно выиграть 22-й до майского «Ролан Гаррос», потому что Рафа может взять еще один. Нельзя проиграть в Мельбурне и остаться с 21, если Рафа доберется до 23.

Я думаю, что остальным будет тяжело, очень тяжело. Скорее всего, главной угрозой для него станет . Конечно, Рафа будет бороться и бросит вызов, но я думаю, что в этом году Новак – основной фаворит.

Можно легко сравнить 10 побед на Australian Open с 14 победами Рафы на «Ролан Гаррос».

Многие в нынешнем мужском туре выросли на грунте, но на харде они все эксперты. Я считаю, что если ты выиграл 10 Australian Open на харде, это значит, что тебе пришлось пройти, возможно, лучшие сетки в теннисе, потому что все умеют играть на харде.

Поэтому это достижение было бы невероятным. Девять – это уже невероятно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе