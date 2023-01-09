Виландер о Джоковиче на Australian Open: «Гонка продолжается. Ему нужно выиграть 22-й ТБШ до «Ролан Гаррос», потому что Рафа может взять еще один»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP Матс Виландер Даниил Медведев Теннис

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер высказался о настрое Новака Джоковича перед Australian Open. В прошлом году девятикратный чемпион пропустил турнир из-за визового скандала.

«Скорее всего, реванш, которого он хочет, – это победа в Мельбурне. Гонка продолжается. Если он выиграет, то будет 22:22 [по «Большим шлемам» с Рафаэлем Надалем].

Ему нужно выиграть 22-й до майского «Ролан Гаррос», потому что Рафа может взять еще один. Нельзя проиграть в Мельбурне и остаться с 21, если Рафа доберется до 23.

Я думаю, что остальным будет тяжело, очень тяжело. Скорее всего, главной угрозой для него станет Даниил Медведев. Конечно, Рафа будет бороться и бросит вызов, но я думаю, что в этом году Новак – основной фаворит.

Можно легко сравнить 10 побед на Australian Open с 14 победами Рафы на «Ролан Гаррос».

Многие в нынешнем мужском туре выросли на грунте, но на харде они все эксперты. Я считаю, что если ты выиграл 10 Australian Open на харде, это значит, что тебе пришлось пройти, возможно, лучшие сетки в теннисе, потому что все умеют играть на харде.

Поэтому это достижение было бы невероятным. Девять – это уже невероятно».

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9 комментариев

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Olek Medinski
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Ответ Сергей Чугунников
В процессе прошлогоднего АО и тем более перед РГ, когда Рафа еле ходил за неделю до начала, я тоже так думал. Но современная медицина творит чудеса.
Современная фармакология 😉
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Великий Алонсо
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Ответ Сергей Чугунников
В процессе прошлогоднего АО и тем более перед РГ, когда Рафа еле ходил за неделю до начала, я тоже так думал. Но современная медицина творит чудеса.
Время идёт, Рафа стареет, таких слабых результатов у него никогда в карьере не было как в последнее время
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Nikolay Stavrogin
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Забавно конечно)
Травма локтя в 2017-18 вернула её к жизни, затем в 20 и 22, отменой уимблдона и не допуском на ао и юсо.
Если бы не это, никакой гонки уже давно бы не было.)
Но я думаю, в ближайшее время всё встанет на свои места )
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Сергей Чугунников
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Ответ Великий Алонсо
Куда хату загрузить, что Надаль больше ни одного ТБШ не возьмёт?
В процессе прошлогоднего АО и тем более перед РГ, когда Рафа еле ходил за неделю до начала, я тоже так думал. Но современная медицина творит чудеса.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Есть сомнения про Надаля и РГ. На данный момент. До мая месяца времени еще достаточно, но пока в это слабо верится
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Blader
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Ответ Хозяин патриотов
Виландер дилетант. После Австралии будет 23-21. В конце 2024 года будет 25-22. На этом конец. Запомните эти 2 вамосных предсказания, потому что так и будет.
Доктор фуэнтес тебя услышал))
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Великий Алонсо
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Куда хату загрузить, что Надаль больше ни одного ТБШ не возьмёт?
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Хозяин патриотов
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Виландер дилетант. После Австралии будет 23-21. В конце 2024 года будет 25-22. На этом конец. Запомните эти 2 вамосных предсказания, потому что так и будет.
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dedpihto59
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Он постарается💪‼️
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