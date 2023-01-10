Аделаида (WTA). 2-й круг. Кудерметова сыграет с Александровой, Касаткина – с Крейчиковой, Калинская встретится с Бенчич, Гарсия – с Синяковой

Вероника Кудерметова сыграет с Екатериной Александровой во втором круге в Аделаиде.

Дарья Касаткина встретится с Барборой Крейчиковой, Анна Калинская – с Белиндой Бенчич.

Adelaide International II

Аделаида, Австралия

9 – 14 января 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг