Аделаида (WTA). 2-й круг. Кудерметова сыграет с Александровой, Касаткина – с Крейчиковой, Калинская встретится с Бенчич, Гарсия – с Синяковой
Вероника Кудерметова сыграет с Екатериной Александровой во втором круге в Аделаиде.
Дарья Касаткина встретится с Барборой Крейчиковой, Анна Калинская – с Белиндой Бенчич.
Adelaide International II
Аделаида, Австралия
9 – 14 января 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 11 января, 10.00
- Дата проведения
- 11 января, 07.00
- Дата проведения
- 11 января, 05.00
- Дата проведения
- 11 января, 13.00
- Дата проведения
- 11 января, 08.30
- Дата проведения
- 11 января, 05.00
- Дата проведения
- 11 января, 03.30
- Дата проведения
- 11 января, 03.30
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