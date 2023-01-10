Аделаида (WTA). 2-й круг. Кудерметова сыграет с Александровой, Касаткина – с Крейчиковой, Калинская встретится с Бенчич, Гарсия – с Синяковой

Теги результаты WTA Adelaide International 2 Теннис

Вероника Кудерметова сыграет с Екатериной Александровой во втором круге в Аделаиде.

Дарья Касаткина встретится с Барборой Крейчиковой, Анна Калинская – с Белиндой Бенчич.

Adelaide International II

Аделаида, Австралия

9 – 14 января 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
11 января, 10.00
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
11 января, 07.00
Онлайн матча

 

Анна Калинская (Россия) Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
11 января, 05.00
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция) Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
11 января, 13.00
Онлайн матча

 

Кайя Канепи (Эстония) Паула Бадоса (Испания)
Дата проведения
11 января, 08.30
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Аманда Анисимова (США)
Дата проведения
11 января, 05.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия) Циньвэнь Чжэн (Китай)
Дата проведения
11 января, 03.30
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США) Жиль Тайкманн (Швейцария)
Дата проведения
11 января, 03.30
Онлайн матча

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