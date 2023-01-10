Матс Виландер: «Швентек может выиграть два-три «Шлема» в 2023-м. Ее главная задача – не помешать самой себе»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Матс Виландер высказался о доминировании Иги Швентек.

«Думаю, доминирование Швентек будет зависеть от нее самой. В 2022-м она совершила большой прорыв. Ига доказала нам и самой себе, что она лучшая в мире. На US Open она доказала, что хороша не только на грунте.

Она как бы заявила: «Я могу побеждать и на харде, а значит, могу добиться успеха и на траве. Так что я лучшая в мире».

Единственное, что может помешать Иге выиграть два-три «Шлема» в 2023-м, – это сама Ига.

Не говорю, что с ней это происходит, но в какой-то момент могут возникнуть мысли вроде: «Окей, я лучше всех своих соперниц. Можно перестать переживать о том, хорошо я играю или плохо. Я лучше остальных и никому не проигрываю».

Я думаю, она еще до такого не дошла. Когда я смотрю ее матчи, иногда вижу растерянность, которая объяснима ее возрастом. Она в туре не так давно, чтобы понимать, что более взрослые топы могут делать что угодно, но при этом все равно побеждать любого соперника. И это случится и с Игой тоже.

Если это произойдет в 2023 году, то она сможет защищаться лучше, чем кто бы то ни было, что сделает ее более расслабленной и более агрессивной.

Я считаю, что она двигается лучше, чем все остальные, и может играть на любом покрытии. Так что, думаю, главная ее задача – не помешать самой себе».

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