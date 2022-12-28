Швентек о том, что она первая ракетка мира: «Я не думала, что для меня это будет возможно»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала, как воспринимает себя в роли первой ракетки мира.

«Поначалу у меня были сомнения, что я на своем месте. Эш [Барти] казалась невероятным образцом для подражания на корте и за его пределами, она высоко поставила планку.

И я должна показать людям и показать себе, что я на своем месте. Я очень собой горжусь и испытываю огромное удовлетворение, потому что всю жизнь работала, чтобы к этому прийти.

Я не думала, что для меня это будет возможно. Даже сейчас я могу многое изменить и улучшить».

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1 комментарий

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Typizza
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И эта в гордость кинулась. Кого ни послушай все гордятся. Собой, командой, мамой, бабушкой, ослом.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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