Вердаско выиграл первый матч после двухмесячной дисквалификации за лекарство от СДВГ

Теги Фернандо Вердаско WTA Теннис

Фернандо Вердаско, в первом круге квалификации Australian Open обыгравший Нино Сердарушича 3:6, 6:4, 6:2, провел первый официальный матч за два месяца.

39-летний испанец отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил – в ноябре его отстранили от соревнований за метилфенидат, используемый для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

У Вердаско было терапевтическое исключение на использование препарата, но оно истекло в мае 2021-го. После этого он его не продлил. По итогам разбирательств его вину в нарушении признали незначительной, поэтому дисквалификация и составила всего два месяца. Она истекла 8 января.

Следующим соперником Вердаско станет 17-летний китаец Шан Цзюньчэн.

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2 комментария

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nick-basil
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В паре с Джумхуром могут собрать аншлаг. Ну или Нурмугамедова позвать...
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nick-basil
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40 скоро юноше. Яростный теннисер
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