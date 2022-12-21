Сэвилл о дисквалификации Вердаско: «У меня СДВГ, и я переживаю, что могу превысить прописанную дозу и попасться на допинге»

Дарья Сэвилл прокомментировала дисквалификацию за лекарство от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

«У меня СДВГ и помнить о том, что мне нужно продлевать терапевтическое исключение – это такой стресс (вообще что-нибудь вспоминать – это стресс). Даже помнить, что нужно принимать лекарства, трудно.

И потом я переживаю, что, может быть, приняла лекарства, но забыла. И так я могу превысить прописанную дозу и попасться на допинге».

Вердаско отстранили за лекарство от СДВГ. Его называют «легальным допингом» и говорят, что на нем сидит половина топ-100

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