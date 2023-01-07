Джокович о победе над Медведевым: «Хоть я выиграл 6:3, 6:4, все решили, может быть, один-два удара»

Теги Новак Джокович ATP Даниил Медведев Adelaide International Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в полуфинале в Аделаиде. Серб победил 6:3, 6:4 и вышел в 131-й финал в карьере.

«Все отлично. Я победил в двух сетах, о большем и нельзя мечтать. За исключением проблем с подколенным сухожилием, но все обошлось.

По ходу турнира я с каждым матчем играю все лучше. Это моя цель, ради этого я работаю. У меня получались хорошие удары.

Я уже сыграл здесь пару матчей. Завтра будет поздняя дневная сессия, мы немного застанем солнце, а это совсем другие условия. Ночью играется иначе. Мяч отскакивает хуже и корт немного медленнее. Очевидно, это помогает, когда играешь против игрока с мощной подачей, это дает больше возможностей на приеме.

Я хорошо подавал. Думаю, это важно, когда играешь против Даниила – одного из лучших принимающих в туре. Он хорошо защищается, не дает много легких очков, за каждое приходится бороться. В важные моменты я сделал несколько хороших подач. Я попал. Он тоже мощно подавал, но промахивался.

Хоть я выиграл 6:3, 6:4, все решили, может быть, один-два удара. Но этого можно было ожидать».

Медведев пародировал Джоковича? И проиграл, не найдя ответов на его подачу и дав две двойных на брейк-пойнтах

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5 комментариев

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GorackNeon
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Убогий лицемерный симулянт! Все нормальные игроки его презирают. Только братья по табору зализывают обманщику.
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Dym86
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Вообще правду говорит - игра не по счету. И не так уж пассивен был Мед. Его бекхенд был острым, быстрым и точным сегодня.
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Андрей
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Забавно, что у Дани за матч две двойные, хотя вообще подавал хорошо. И обе на бп. Мелочи решили
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Groove
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Ответ Назар Игорь
Плохо что у Дани уже образовался стойкий комплекс на Джоковича. Как будто заранее складывает оружие.
Это у серба комплексы после финала юсо, на Медведева настраивается как на Надаля.
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Назар Игорь
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Плохо что у Дани уже образовался стойкий комплекс на Джоковича. Как будто заранее складывает оружие.
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