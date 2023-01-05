Джокович о победе над 64-й ракеткой мира Алисом: «Он играл как теннисист топ-10»

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Новак Джокович прокомментировал победу над Кентеном Алисом во втором круге в Аделаиде. Серб победил 7:6(3), 7:6(5). В первом сете 21-кратный чемпион «Больших шлемов» отыгрался с 2:5.

«Сегодня мой соперник показал отличное выступление, и я хочу его с этим поздравить. Он играл как теннисист топ-10. Он хорошо подавал, хорошо выбирал точки для удара, и на таком быстром корте трудно сделать брейк, поэтому два тай-брейка – это справедливый счет в сегодняшнем матче. Я рад, что преодолел этот вызов».

Также он поделился ожиданиями от четвертьфинала против Дениса Шаповалова.

«Денис – один из самых универсальных игроков в туре. У него очень динамичный стиль тенниса, сильная подача, он любит ходить к сетке, но также может играть на задней линии, он отличный спортсмен. Я давно с ним не играл, так что жду с нетерпением. Каждый следующий матч здесь становится все труднее».

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1 комментарий

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Евгений Фабиянчук
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Да уж, судя по счёту (игру не смотрел), Новак играл с подаваном-дуболомом)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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