Джокович отыгрался с 2:5 в первом сете и вышел в четвертьфинал в Аделаиде

Теги Новак Джокович ATP Кентен Алис Adelaide International Теннис

Пятая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде. Для серба это первые соревнования в Австралии после прошлогодней депортации.

Он обыграл Кентена Алиса – 7:6(3), 7:6(5). В первом сете 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» отыгрался с 2:5.

Во втором у него был двойной матчбол на приеме при счете 5:4, но в итоге он довел матч до победы на тай-брейке.

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1 комментарий

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Dm ycontact
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Поздравляю Новака и его команду с очередной победой и делю радость миллионов его болельщиков. Желаю ему дальнейших успехов и побед в жизни и на кортах
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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