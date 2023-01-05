Джокович отыгрался с 2:5 в первом сете и вышел в четвертьфинал в Аделаиде
Пятая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде. Для серба это первые соревнования в Австралии после прошлогодней депортации.
Он обыграл Кентена Алиса – 7:6(3), 7:6(5). В первом сете 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» отыгрался с 2:5.
Во втором у него был двойной матчбол на приеме при счете 5:4, но в итоге он довел матч до победы на тай-брейке.
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