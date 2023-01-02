Радукану о вручении Ордена Британской империи: «Сразу оттуда поехала на тренировку – переоделась в машине. Чувствовала себя Ханной Монтаной»

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану прокомментировала то, что ей вручили Орден Британской империи.

«Получить Орден из рук Его Величества Короля – это безумие, я это никогда не забуду. Но прямо из Виндзорского замка я поехала тренироваться в Национальный теннисный центр. В 10 утра я была в Dior с ног до головы и на каблуках, а потом переоделась в машине на пути на тренировку.

Чувствовала себя Ханной Монтаной. Если бы мне нужно было себя описать, я бы сказала, что я Ханна Монтана».

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