Циципас о пропуске турнира в Афинах: «Врач посоветовал мне отдохнуть, но я вернусь сильнее»

Стефанос Циципас объяснил, почему не сыграет на ATP 250 в Афинах.

Ранее грек объявил о досрочном завершении сезона.

«Всем привет! С грустью сообщаю, что не смогу выступить на турнире в Афинах. Врач посоветовал мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть готовым к сезону-2026.

Хочу поблагодарить организаторов за проведение этого замечательного турнира в Греции. Жаль его пропускать, но это правильное решение для моего здоровья.

Я вернусь сильнее. Спасибо всем за поддержку!», – написал Циципас в соцсети.

Турнир в Афинах стартует 2 ноября.