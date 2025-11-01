  • Спортс
  • Давыденко о том, что в начале карьеры сорвался его переход в Германию: «Немцы тянули с паспортом, а в это время Кафельников все лезет, лезет»
Давыденко о том, что в начале карьеры сорвался его переход в Германию: «Немцы тянули с паспортом, а в это время Кафельников все лезет, лезет»

Николай Давыденко в начале карьеры был близок к получению немецкого паспорта .

Об этом он рассказал в подкасте «Весна зовет» на канале BB Tennis.

– Правда, что в начале карьеры ты хотел получить немецкое гражданство?

– В Deutsche Tennis Bund мы говорим: «Давайте от вас письмо, чтобы я получил раньше паспорт немецкий, и я тогда буду играть за Германию, и Кубок Дэвиса буду за вас играть». Я уже переключался полностью на Германию, как Зверев, уже переходил полностью, чтобы забыть про Россию все, что возможно. Ну, вот момент такой был, они сказали: «Может быть». Тянули, тянули, и тут Кафельников все лезет, лезет… Типа: ну, давай, давай [в сборную России]. И мы такие: блин, ну, ладно, давай, потому что от этих не дождешься, от немцев…

А потом, когда я уже вошел в десятку, они такие: «Блин, а что же мы не решили тебя взять?» Я говорю: «Поздно уже».

– Что тебя больше всего удивило в Германии, когда ты приехал?

– Менталитет. Какой дебильный. Ой, дебилы полностью. Они такие все прямые были.

– Ты сказал, что, когда рос в Германии, она тебя приучила быть пунктуальным. Но есть же все-таки какие-то хорошие черты.

– Да. Потому что если не успеешь – значит, не успел. Все, уже поезд ушел. Поезд ушел уже: он вовремя пришел, вовремя ушел. Поэтому ты должен быть везде вовремя.

– В Германии же еще вот уже с каких времен было принято, что каждый платит за себя, вот это равноправие у них было. Для тебя это приемлемо?

– Когда я их позвал и оплатил, они были все в шоке. Когда я говорю: «Я плачу, я башляю за тусовки, типа давайте…»

– Олигарх приехал из Волгограда.

– Почему приехал? Мы как раз уже давно жили там. Я же уже как-то чуть-чуть что-то зарабатывал в этот момент, и я мог позволить там и 50, и 100 марок, тогда марки [денежная единица] были еще. Говорю: «Я накрываю поляну». Они говорят: «Какую поляну?» Я говорю: ну вот так в России принято. Они такие: «А у нас нет». Я говорю: «А что там со своей девушкой?» Мне: «Мы делим там пополам». Я такой: «Ну ты дурачок, ладно, без девушки останешься», – сказал бывший №3 рейтинга ATP.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
