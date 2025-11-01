  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • 17-летняя Таггер отыграла три матчбола у Голубич и вышла в финал на дебютном турнире WTA
4

17-летняя Таггер отыграла три матчбола у Голубич и вышла в финал на дебютном турнире WTA

235-я ракетка мира Лилли Таггер вышла в финал турнира в Цзюцзяне.

Она обыграла действующую чемпионку Викторию Голубич – 6:1, 4:6, 7:5. В третьем сете при счете 4:5 (0:40) австрийка отыграла три матчбола, а в следующем гейме сделала брейк.

17-летняя Таггер – чемпионка юниорского «Ролан Гаррос»-2025. Она впервые играет на турнире уровня тура и уже вышла в финал.

Кроме того, она второй раз обыграла соперницу из топ-100. Во втором круге австрийка прошла №89 Элизабетту Коччаретто.

По итогам турнира Таггер дебютирует в топ-200.

В финале она сыграет с Анной Блинковой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoJiangxi Open
logoВиктория Голубич
logoWTA
Лилли Таггер
logoАнна Блинкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Швентек сыграет с Киз, Рыбакина встретится с Анисимовой
3 минуты назад
«Когда сказал, что турнир в Сиднее – говно». Давыденко о самом крупном штрафе за карьеру
10 минут назад
Ченнай (WTA). 1/2 финала. Тьен играет с Тараруди, Биррелл поборется с Гарленд
39 минут назадLive
Мокров об отстранении на 4 года за допинг: «Считаю такое решение не только необъективным, но и вызовом всему спортивному сообществу»
46 минут назад
Давыденко о том, что в начале карьеры сорвался его переход в Германию: «Немцы тянули с паспортом, а в это время Кафельников все лезет, лезет»
сегодня, 11:31
Цзюцзян (WTA). Голубич играет с Таггер, Блинкова вышла в финал
сегодня, 07:58Live
Гауфф о том, почему женский тур лучше мужского: «По-моему, намного интереснее, когда победители разные, а не одни и те же двое»
сегодня, 09:52
19-летняя Мбоко вышла во второй финал в сезоне
сегодня, 09:37
Гонконг (WTA). 1/2 финала. Мбоко обыграла Фернандес, Джойнт выбыла
сегодня, 09:27
Чемпион Australian Open в паре Рохан Бопанна завершил карьеру. Он самый возрастной №1 парного рейтинга в истории
сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55