17-летняя Таггер отыграла три матчбола у Голубич и вышла в финал на дебютном турнире WTA
235-я ракетка мира Лилли Таггер вышла в финал турнира в Цзюцзяне.
Она обыграла действующую чемпионку Викторию Голубич – 6:1, 4:6, 7:5. В третьем сете при счете 4:5 (0:40) австрийка отыграла три матчбола, а в следующем гейме сделала брейк.
17-летняя Таггер – чемпионка юниорского «Ролан Гаррос»-2025. Она впервые играет на турнире уровня тура и уже вышла в финал.
Кроме того, она второй раз обыграла соперницу из топ-100. Во втором круге австрийка прошла №89 Элизабетту Коччаретто.
По итогам турнира Таггер дебютирует в топ-200.
В финале она сыграет с Анной Блинковой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости