Гауфф о том, почему женский тур лучше мужского: «По-моему, намного интереснее, когда победители разные, а не одни и те же двое»

Коко Гауфф высказалась о различиях в мужском и женском туре.

В этом году у женщин турниры «Большого шлема» выиграли четыре разные теннисистки, а у мужчин – только Карлос Алькарас и Янник Синнер .

«Это здорово, что у нас четыре разных чемпионки. Все провели конкурентный сезон. Мне кажется, спорт становится интереснее, когда шансы на победу есть у многих.

Карлос и Янник великолепны, но мужскому туру нужен третий игрок, чтобы сделать все еще лучше. По-моему, намного увлекательнее, когда победители разные, а не одни и те же двое. В долгосрочной перспективе мне гораздо интереснее смотреть полуфиналы и четвертьфиналы, не зная, кто победит», – сказала Гауфф на пресс-конференции перед итоговым турниром WTA.

