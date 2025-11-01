Гауфф о том, почему женский тур лучше мужского: «По-моему, намного интереснее, когда победители разные, а не одни и те же двое»
Коко Гауфф высказалась о различиях в мужском и женском туре.
В этом году у женщин турниры «Большого шлема» выиграли четыре разные теннисистки, а у мужчин – только Карлос Алькарас и Янник Синнер.
«Это здорово, что у нас четыре разных чемпионки. Все провели конкурентный сезон. Мне кажется, спорт становится интереснее, когда шансы на победу есть у многих.
Карлос и Янник великолепны, но мужскому туру нужен третий игрок, чтобы сделать все еще лучше. По-моему, намного увлекательнее, когда победители разные, а не одни и те же двое. В долгосрочной перспективе мне гораздо интереснее смотреть полуфиналы и четвертьфиналы, не зная, кто победит», – сказала Гауфф на пресс-конференции перед итоговым турниром WTA.
Мирра в костюме, Соболенко в красном, Паолини в платье за €6000 – теннисистки на последнем турнире сезона
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости