Эмма Радукану: «Наверное, моя цель на 2023-й – выиграть титул»

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану рассказала о целях на сезон-2023.

«В плане физики и травм сейчас все хорошо. Надеюсь, это не изменится. Последние два месяца я больше работала над физической формой, меньше времени проводила на корте. Так что сейчас я стараюсь снова прочувствовать игру.

Конечно, я хочу много работать, больше времени проводить на корте, но если я не буду все продумывать, то могу перестараться. Иногда мне нужно снижать нагрузку.

Одна из моих главных целей – выходить на корт и не думать о физической подготовке, не запускать в голове таймер, что у меня есть час, чтобы закончить матч. Я хочу выходить и сосредотачиваться только на теннисе. Думаю, в этом году я в лучшем положении в этом плане, но мне все равно может понадобиться время.

А вообще, наверное, моя цель на 2023-й – выиграть титул».

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