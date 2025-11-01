19-летняя Мбоко вышла во второй финал в сезоне

21-я ракетка мира Виктория Мбоко сыграет в финале турнира в Гонконге.

В полуфинале она обыграла соотечественницу Лейлу Фернандес со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Во втором сете Фернандес брала медицинский тайм-аут из-за проблем с правым коленом.

Для 19-летней Мбоко это второй финал в карьере и в сезоне. В этом году она стала чемпионкой тысячника в Торонто.

За второй титул канадка поборется с Кристиной Букшей .