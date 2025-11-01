Мокров об отстранении на 4 года за допинг: «Считаю такое решение не только необъективным, но и вызовом всему спортивному сообществу»

Россиянин Алексей Мокров высказался о решении ITIA дисквалифицировать его на четыре года.

Напомним, 1535-я ракетка мира Мокров сдал положительную пробу на нандролон 26 ноября 2024 года на 15-тысячнике в Шарм-эль-Шейхе.

«Меня обвинили в употреблении запрещенного вещества на основании обнаруженного в пробе его метаболита в концентрации 1,7 нг/мл. Это ниже порогового уровня, установленного Всемирным антидопинговым агентством (WADA ) – 2,5 нг/мл.

Такой результат считается отрицательным, поскольку столь низкие концентрации могут иметь естественное происхождение в организме человека. Но монреальская лаборатория провела дополнительный анализ (IRMS) и объявила, что метаболит имеет внешнее происхождение.

Мы привлекли опытных экспертов из Израиля и Швейцарии, специализирующихся на подобных исследованиях. Они провели независимую экспертизу документов и пришли к выводу: лаборатория нарушила технический регламент WADA, что и привело к ложноположительному результату».

Также Мокров сообщил, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) пригласило в качестве экспертов людей, до сих пор работающих в лабораториях WADA, которых, по его словам, «нельзя признать независимыми».

«Я не намерен мириться с несправедливым обвинением и буду оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS ). Иначе грош цена всем международным лабораторным стандартам WADA», – написал Мокров в соцсети.