Бекхэм встретился с Радукану на финале чемпионата мира
Дэвид Бекхэм сфотографировался с Эммой Радукану на финале ЧМ-2022.
Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).
«Эмма, так приятно тебя видеть🤍.
Вот это игра💙», – написал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.
Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма
Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да
Вся Аргентина сходит с ума. Как же они ждали этой победы!
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