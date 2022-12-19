Бекхэм встретился с Радукану на финале чемпионата мира

Дэвид Бекхэм сфотографировался с Эммой Радукану на финале ЧМ-2022.

Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

«Эмма, так приятно тебя видеть🤍.

Вот это игра💙», – написал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Фото: инстаграм Дэвида Бекхэма

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Вся Аргентина сходит с ума. Как же они ждали этой победы!

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