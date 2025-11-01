  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Когда сказал, что турнир в Сиднее – говно». Давыденко о самом крупном штрафе за карьеру
5

«Когда сказал, что турнир в Сиднее – говно». Давыденко о самом крупном штрафе за карьеру

Николай Давыденко рассказал, какой штраф ему выписали в Сиднее в 2007-м.

– Помнишь самый большой штраф, за что заплатил?

– Когда сказал, что турнир в Сиднее – говно.

– Расскажи эту историю еще раз.

– Эта ужасная говнючая австралийская пресса, которая спрашивает: «Почему все снимаются?» Там столько снималось, ужас. Я проиграл второй круг, сказал: «Очень маленький турнирчик». Мол, многим неинтересно. И заголовки: «Давыденко сказал, что турнир маленький, никому не интересен». Самое смешное: просыпаюсь, читаю новости, что получил штраф в 15 тысяч долларов. Строка в новостях по телевизору, – рассказал Давыденко в подкасте «Весна зовет» на канале BB Tennis.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoНиколай Давыденко
брань
контент
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ченнай (WTA). Биррелл поборется с Гарленд, Тьен вышла в финал
5 минут назадLive
Павлюченкова о штрафах за мат: «Я очень люблю ругаться на русском, но судьи уже все слова знают»
27 минут назад
Париж (ATP). 1/2 финала. Бублик играет с Оже-Альяссимом, Синнер встретится со Зверевым
31 минуту назадLive
Циципас о пропуске турнира в Афинах: «Врач посоветовал мне отдохнуть, но я вернусь сильнее»
сегодня, 12:58
Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Швентек сыграет с Киз, Рыбакина встретится с Анисимовой
сегодня, 12:32
Мокров об отстранении на 4 года за допинг: «Считаю такое решение не только необъективным, но и вызовом всему спортивному сообществу»
сегодня, 11:49
Давыденко о том, что в начале карьеры сорвался его переход в Германию: «Немцы тянули с паспортом, а в это время Кафельников все лезет, лезет»
сегодня, 11:31
17-летняя Таггер отыграла три матчбола у Голубич и вышла в финал на дебютном турнире WTA
сегодня, 10:50
Цзюцзян (WTA). Голубич играет с Таггер, Блинкова вышла в финал
сегодня, 07:58Live
Гауфф о том, почему женский тур лучше мужского: «По-моему, намного интереснее, когда победители разные, а не одни и те же двое»
сегодня, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
1 ноября стартует итоговый турнир WTA – лучшие теннисистки мира встретятся в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55