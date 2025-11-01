«Когда сказал, что турнир в Сиднее – говно». Давыденко о самом крупном штрафе за карьеру

Николай Давыденко рассказал, какой штраф ему выписали в Сиднее в 2007-м.

– Помнишь самый большой штраф, за что заплатил?

– Когда сказал, что турнир в Сиднее – говно.

– Расскажи эту историю еще раз.

– Эта ужасная говнючая австралийская пресса, которая спрашивает: «Почему все снимаются?» Там столько снималось, ужас. Я проиграл второй круг, сказал: «Очень маленький турнирчик». Мол, многим неинтересно. И заголовки: «Давыденко сказал, что турнир маленький, никому не интересен». Самое смешное: просыпаюсь, читаю новости, что получил штраф в 15 тысяч долларов. Строка в новостях по телевизору, – рассказал Давыденко в подкасте «Весна зовет» на канале BB Tennis.