«Когда сказал, что турнир в Сиднее – говно». Давыденко о самом крупном штрафе за карьеру
Николай Давыденко рассказал, какой штраф ему выписали в Сиднее в 2007-м.
– Помнишь самый большой штраф, за что заплатил?
– Когда сказал, что турнир в Сиднее – говно.
– Расскажи эту историю еще раз.
– Эта ужасная говнючая австралийская пресса, которая спрашивает: «Почему все снимаются?» Там столько снималось, ужас. Я проиграл второй круг, сказал: «Очень маленький турнирчик». Мол, многим неинтересно. И заголовки: «Давыденко сказал, что турнир маленький, никому не интересен». Самое смешное: просыпаюсь, читаю новости, что получил штраф в 15 тысяч долларов. Строка в новостях по телевизору, – рассказал Давыденко в подкасте «Весна зовет» на канале BB Tennis.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
