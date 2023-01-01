Швентек выполнила удар между сеткой и судейской вышкой на United Cup: «Пробовала такие на тренировках, и у меня не получалось. Так что я сама удивлена»

Первая ракетка мира прокомментировала удар между сеткой и судейской вышкой, который выполнила в рамках микста на United Cup. Этот удар она обсуждала вместе с капитаном сборной Польши Агнешкой Радванской.

ИШ: «Пусть люди судят, лучший ли это удар в моей карьере. Я несколько раз пробовала такие на тренировках, и у меня не получалось. Так что я сама удивлена».

АР: «Ты не играла микст на тренировках, в этом дело».

ИШ: «Точно. Точно. Не знаю, вам нужно у других спрашивать. Ага – спец по хотшотам. Думаю, ты можешь оценить?»

АР: «Конечно, он был хороший. Но нельзя говорить, что он лучший, потому что ты хочешь выполнить еще лучше, верно?»

ИШ: «Всегда».

АР: «Всегда, верно. И ты сейчас очень мощная. Но этот точно был одним из лучших».

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