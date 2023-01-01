Швентек выполнила удар между сеткой и судейской вышкой на United Cup: «Пробовала такие на тренировках, и у меня не получалось. Так что я сама удивлена»
Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала удар между сеткой и судейской вышкой, который выполнила в рамках микста на United Cup. Этот удар она обсуждала вместе с капитаном сборной Польши Агнешкой Радванской.
ИШ: «Пусть люди судят, лучший ли это удар в моей карьере. Я несколько раз пробовала такие на тренировках, и у меня не получалось. Так что я сама удивлена».
АР: «Ты не играла микст на тренировках, в этом дело».
ИШ: «Точно. Точно. Не знаю, вам нужно у других спрашивать. Ага – спец по хотшотам. Думаю, ты можешь оценить?»
АР: «Конечно, он был хороший. Но нельзя говорить, что он лучший, потому что ты хочешь выполнить еще лучше, верно?»
ИШ: «Всегда».
АР: «Всегда, верно. И ты сейчас очень мощная. Но этот точно был одним из лучших».
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