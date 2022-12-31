Швентек о том, что Радванска – капитан сборной Польши на United Cup: «Когда я была юниоркой, она давала надежду, что у нас тоже все получится»

Ига Швентек высказалась о том, что Агнешка Радванска занимает пост капитана сборной Польши на United Cup. У первой ракетки мира спросили, помнит ли она какой-то конкретный матч с участием Радванской.

«Больше всего мне запомнился итоговый турнир (полька выиграла итоговый в 2015-м – Sports.ru). На самом деле мне никогда не удавалось увидеть ее вживую, потому что когда я начала играть юниорские турниры «Большого шлема» в 2018 году, она уже заканчивала... Не помню, когда она ушла. В 2018-м или 19-м? В 18-м, да.

Когда я была юниоркой и смотрела матчи ATP и WTA, мне казалось, что это совершенно другой мир. Она давала надежду, что у нас тоже все получится. Она была первой, кто смог добиться успеха, преодолеть все барьеры и стать топом – она была в топ-10 где-то лет 10. Это было впечатляюще. Мне кажется, она в каком-то смысле расчистила путь для всех нас».

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