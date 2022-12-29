Серена Уильямс: «Сейчас я позволяю себе быть усталой, расслабиться и просто жить»

Серена Уильямс рассказала, как изменилась ее жизнь после завершения карьеры.

«Сейчас я позволяю себе быть усталой. Позволяю себе расслабиться. Позволяю себе просто жить. Это сложнее, чем я когда-либо представляла. Раньше я никогда не позволяла себе ничего подобного…» – написала американка в твиттере.

За карьеру Серена выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (больше всех в истории профессионального тура), 14 в паре и два в миксте. Она 319 недель была первой ракеткой мира – это третий результат в истории.

Серена Уильямс – мама. Сделала из дочки селебрити, из ее куклы – бренд, но не хочет сама учить ее теннису

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