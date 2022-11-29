Про Серену написали научную статью «Серена Уильямс и ненависть к чернокожим женщинам»

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В конце декабря академическое издание Routledge выпустит сборник научных статей, посвященных вопросам гендера.

Один из материалов посвящен Серене Уильямс и называется «Серена Уильямс и ненависть к чернокожим женщинам. Презрение, любовь, дружба, стыд». Она исследует образ американки, который создается в медиа.

За что не любят Серену Уильямс? Мышцы, поведение, победы, кожа и пол

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