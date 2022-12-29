Барти о завершении карьеры: «Я знаю, многим показалось странным, что я ушла первой ракеткой мира, но рейтинг для меня был наименее важным»

Эшли Барти рассказала, сожалеет ли она, что ушла из тенниса в марте 2022-го.

«Честно говоря, больше всего меня удивило то, насколько мне было комфортно. Был нормальный страх или неуверенность в том, какой будет моя жизнь после тенниса. Я привыкла к очень структурированной жизни в туре, привыкла быть сконцентрированной.

Я не знала, как с этим справлюсь, немного боялась, но это не было проблемой или беспокойством. Самым удивительным в хорошем смысле стало то, как быстро я вошла в новую жизнь, как и все остальные. Об этом я всегда мечтала.

Я знаю, многим показалось странным, что я ушла первой ракеткой мира, но рейтинг для меня был наименее важным. Многим было трудно это понять».

Также она рассказала, почему завершила карьеру.

«Я осуществила мечту. У всех разные мечты и разные способы определения успеха. Но я знала, что отдала все, что могла, и мне посчастливилось воплотить в жизнь свою детскую мечту. Сейчас пришло время исследовать другую сторону жизни и не быть в некотором смысле жадной, продолжая играть в теннис».

Обалдеть, лучшая теннисистка мира завершила карьеру. Эшли Барти всего 25, и она уходит чемпионкой «Шлема»

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