Барти о жизни после тенниса: «Мне не скучно»
Экс-первая ракетка мира Эшли Барти рассказала о жизни после завершения карьеры.
«Мне не скучно. В этом году я была очень занята книгами – мемуарами и детскими книжками, это здорово.
Очень много эмоций. Часть меня опасалась того, как все это примут. Но пока что все хорошо.
По теннису я и скучаю, и нет. Конечно, по некоторым вещам я скучаю. Скучаю по возможности проверять себя против лучших в мире, скучаю по друзьям со всей планеты.
Но я точно счастлива, и я знаю, что ушла в правильный момент, решение было правильным. И я точно не сожалею».
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