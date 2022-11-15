Барти о жизни после тенниса: «Мне не скучно»

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Экс-первая ракетка мира Эшли Барти рассказала о жизни после завершения карьеры.

«Мне не скучно. В этом году я была очень занята книгами – мемуарами и детскими книжками, это здорово.

Очень много эмоций. Часть меня опасалась того, как все это примут. Но пока что все хорошо.

По теннису я и скучаю, и нет. Конечно, по некоторым вещам я скучаю. Скучаю по возможности проверять себя против лучших в мире, скучаю по друзьям со всей планеты.

Но я точно счастлива, и я знаю, что ушла в правильный момент, решение было правильным. И я точно не сожалею».

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