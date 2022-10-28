Барти о завершении карьеры: «После победы на «Уимблдоне» огонь внутри меня потух»
Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» Эшли Барти объяснила свое решение завершить карьеру. Она ушла после победы на Australian Open, будучи первой ракеткой мира.
«Победа на «Уимблдоне» – это то, чего я желала всю карьеру. Но после этого, в июне 2021-го, огонь внутри меня потух.
Я уже не знала, ради чего играю. Во мне ничего не осталось, никакой искры.
Последние шесть-семь месяцев я живу ровно так, как всегда хотела. Мне сейчас очень нравится моя жизнь. Мир тенниса никогда не станет для меня чужим, но сейчас я живу ради себя».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии