Барти о завершении карьеры: «После победы на «Уимблдоне» огонь внутри меня потух»

Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» объяснила свое решение завершить карьеру. Она ушла после победы на , будучи первой ракеткой мира.

«Победа на – это то, чего я желала всю карьеру. Но после этого, в июне 2021-го, огонь внутри меня потух.

Я уже не знала, ради чего играю. Во мне ничего не осталось, никакой искры.

Последние шесть-семь месяцев я живу ровно так, как всегда хотела. Мне сейчас очень нравится моя жизнь. Мир тенниса никогда не станет для меня чужим, но сейчас я живу ради себя».

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