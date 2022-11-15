Барти будет работать на Australian Open-2023: «Вернусь не на центральный корт, но буду делать свое дело за кулисами»

Экс-первая ракетка мира рассказала, что будет на работать на . В этом году австралийка выиграла турнир, а потом завершила карьеру.

«Вернусь не на центральный корт, но буду делать свое дело за кулисами. И точно буду наслаждаться, как и все остальные.

Мне не терпится. Даже страшно подумать, что уже так скоро – пару раз посплю, и все уже начнется. Я очень рада снова быть частью команды и поиграть с болельщиками. Будет весело, это отличная возможность сблизить людей.

Конечно, для игроков в Мельбурне во время Australian Open творится безумие, поэтому мне интересно посмотреть все с другой стороны».

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