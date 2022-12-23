Павлюченкова о возвращении после травмы: «Я чувствую, что играю хорошо даже сейчас, и в будущем могу прибавить»

Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от возвращения в тур после травмы колена. Вчера россиянка уступила Иге Швентек на выставочном турнире в Дубае (4:6, 3:6). Для нее это был первый матч в одиночке с мая.

«Я впервые восстанавливаюсь после долгой и тяжелой травмы, потому что, к счастью, до этого в моей карьере не было таких проблем. Меня несколько лет беспокоило [левое] колено, поэтому мне пришлось завершить сезон после турнира в Риме.

Восстановление заняло много времени и энергии, но я все-таки не самая молодая в туре, так что все вроде как нормально. С нетерпением жду возвращения!

Я чувствую, что играю хорошо даже сейчас, и в будущем могу прибавить. Но мало ли, потому что я не играла более полугода, и вообще в этом сезоне провела только три турнира.

Не знаю, чего ожидать. Я просто хочу насладиться теннисом».

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