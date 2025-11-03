  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о прогрессе после US Open: «Здесь нет волшебства – все строится на работе, и только на ней»
6

Синнер о прогрессе после US Open: «Здесь нет волшебства – все строится на работе, и только на ней»

Янник Синнер рассказал, как изменил свою игру после поражения в финале US Open.

На прошлой неделе он выиграл «Мастерс» в Париже, на позапрошлой – пятисотник в Вене.

– После финала US Open в Нью-Йорке ты говорил, что хочешь добавить несколько элементов в свою игру, внести изменения, чтобы продолжить развитие. Понятно, что этот процесс продолжается, но можешь рассказать подробнее, как он проходит? Ты доволен тем, что уже удалось реализовать – например, в Вене или здесь, в Париже?

– Когда ты приезжаешь на турнир, где играют сто человек, то все хотят становиться лучше. Нет ни одного, кто просто выходит на корт «попробовать постучать по мячу». Так что я не делаю ничего особенного – просто стараюсь так же, как и остальные. Но при этом я прикладываю очень много усилий, стараюсь выходить из зоны комфорта, особенно на тренировках – чтобы понять, что в будущем может дать мне преимущество.

В матчах нужно искать баланс: между тем, чтобы пробовать что-то новое, и тем, чтобы выигрывать. Нельзя все время только экспериментировать, но и играть исключительно ради победы в каждом розыгрыше – тоже не выход. Именно это я имел в виду, когда говорил, что нужно играть, держа в голове счет. Если ты, скажем, сделал брейк, можно попробовать что-то другое – сыграть агрессивнее, рискнуть. Все это часть процесса, через который я сейчас прохожу.

Все игроки в туре уже проходили через нечто подобное. Здесь нет волшебства – все строится на работе, и только на ней. Если спросить сотню игроков, все ответят одинаково: мы просто пытаемся стать лучше. И в итоге это самое важное. Конечно, когда приходят такие результаты, как здесь, уверенности прибавляется – ты понимаешь, что работаешь в правильном направлении. Но до этого нужно пройти через сложные моменты, через поражения – и тогда уже приходит понимание, какой путь для тебя верный, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoRolex Paris Masters
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Кудерметова и Мертенс сыграют с Мухаммед и Схюрс, Паолини и Эррани встретятся с Се и Остапенко
сегодня, 08:15
Блинкова о победе в Цзюцзяне: «Всю азиатскую серию проигрывала в первом-втором круге, но выстрелила на последнем старте сезона»
сегодня, 08:09
Мец (ATP). Тьен сыграет с Бланше, Мпетши Перрикар – с Сачко, Берреттини – с Алисом, Казо вышел во 2-й круг, Атман выбыл
сегодня, 08:05
Афины (ATP). Вавринка сыграет с Ван де Зандшульпом, Опелка – с Копршивой, Табило, Боржес вышли во 2-й круг, Попырин выбыл
сегодня, 08:03
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Швентек сыграет с Рыбакиной, Анисимова – с Киз
сегодня, 08:00
Чемпионская гонка ATP. Оже-Альяссим обошел Музетти, Бублик стал 11-м
сегодня, 07:20
Рейтинг WTA. Блинкова поднялась на 32 строчки, Мбоко дебютировала в топ-20, Шнайдер оттуда выпала
сегодня, 06:36
Рейтинг ATP. Синнер стал первой ракеткой мира, Оже-Альяссим вернулся в топ-8, Бублик обновил личный рекорд
сегодня, 06:22
Оже-Альяссим снялся с турнира в Меце из-за проблем со здоровьем и может не попасть на итоговый
вчера, 19:56
Мирра Андреева о пропуске турнира в Токио: «Это оказалось неправильным решением»
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
вчера, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59