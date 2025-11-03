Синнер о прогрессе после US Open: «Здесь нет волшебства – все строится на работе, и только на ней»

Янник Синнер рассказал, как изменил свою игру после поражения в финале US Open.

На прошлой неделе он выиграл «Мастерс» в Париже, на позапрошлой – пятисотник в Вене.

– После финала US Open в Нью-Йорке ты говорил, что хочешь добавить несколько элементов в свою игру, внести изменения, чтобы продолжить развитие. Понятно, что этот процесс продолжается, но можешь рассказать подробнее, как он проходит? Ты доволен тем, что уже удалось реализовать – например, в Вене или здесь, в Париже?

– Когда ты приезжаешь на турнир, где играют сто человек, то все хотят становиться лучше. Нет ни одного, кто просто выходит на корт «попробовать постучать по мячу». Так что я не делаю ничего особенного – просто стараюсь так же, как и остальные. Но при этом я прикладываю очень много усилий, стараюсь выходить из зоны комфорта, особенно на тренировках – чтобы понять, что в будущем может дать мне преимущество.

В матчах нужно искать баланс: между тем, чтобы пробовать что-то новое, и тем, чтобы выигрывать. Нельзя все время только экспериментировать, но и играть исключительно ради победы в каждом розыгрыше – тоже не выход. Именно это я имел в виду, когда говорил, что нужно играть, держа в голове счет. Если ты, скажем, сделал брейк, можно попробовать что-то другое – сыграть агрессивнее, рискнуть. Все это часть процесса, через который я сейчас прохожу.

Все игроки в туре уже проходили через нечто подобное. Здесь нет волшебства – все строится на работе, и только на ней. Если спросить сотню игроков, все ответят одинаково: мы просто пытаемся стать лучше. И в итоге это самое важное. Конечно, когда приходят такие результаты, как здесь, уверенности прибавляется – ты понимаешь, что работаешь в правильном направлении. Но до этого нужно пройти через сложные моменты, через поражения – и тогда уже приходит понимание, какой путь для тебя верный, – сказал Синнер на пресс-конференции.