  • Рейтинг WTA. Блинкова поднялась на 32 строчки, Мбоко дебютировала в топ-20, Шнайдер оттуда выпала
Рейтинг WTA. Блинкова поднялась на 32 строчки, Мбоко дебютировала в топ-20, Шнайдер оттуда выпала

Чемпионка турнира в Цзюцзяне Анна Блинкова вернулась в топ-70 рейтинга WTA.

Победительница турнира в Гонконге Виктория Мбоко дебютировала в топ-20. Джанис Тьен, взявшая титул в Ченнае, вошла в топ-60.

PIF WTA Rankings

Положение на 3 ноября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9870
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8195
3 (3) Коко Гауфф (США) 6563
4 (4) Аманда Анисимова (США) 5887
5 (5) Джессика Пегула (США) 5183
6 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4350
7 (7) Мэдисон Киз (США) 4335
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4325
9 (9) Мирра Андреева (Россия) 4319
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3375
11 (11) Белинда Бенчич (Швейцария) 3168
17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2209
18 (21) Виктория Мбоко (Канада) 2157
21 (18) Диана Шнайдер (Россия) 1866
30 (30) Вероника Кудерметова (Россия) 1558
33 (35) Анна Калинская (Россия) 1461
40 (44) Ева Лис (Германия) 1291
47 (48) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1184
51 (50) Анастасия Потапова (Россия) 1131
53 (82) Джанис Тьен (Индонезия) 1106
54 (68) Кристина Букша (Испания) 1098
63 (95) Анна Блинкова (Россия) 1018
88 (72) Полина Кудерметова (Россия) 822
94 (117) Кимберли Биррелл (Австралия) 800
96 (97) Оксана Селехметьева (Россия) 783
100 (79) Кэти Болтер (Великобритания) 744
101 (99) Анастасия Захарова (Россия) 741
110 (106) Камилла Рахимова (Россия) 692
113 (73) Зейнеп Сенмез (Турция) 680
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
