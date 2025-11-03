Рейтинг WTA. Блинкова поднялась на 32 строчки, Мбоко дебютировала в топ-20, Шнайдер оттуда выпала

Чемпионка турнира в Цзюцзяне Анна Блинкова вернулась в топ-70 рейтинга WTA.

Победительница турнира в Гонконге Виктория Мбоко дебютировала в топ-20. Джанис Тьен, взявшая титул в Ченнае, вошла в топ-60.

PIF WTA Rankings

Положение на 3 ноября 2025