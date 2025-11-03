Рейтинг WTA. Блинкова поднялась на 32 строчки, Мбоко дебютировала в топ-20, Шнайдер оттуда выпала
Чемпионка турнира в Цзюцзяне Анна Блинкова вернулась в топ-70 рейтинга WTA.
Победительница турнира в Гонконге Виктория Мбоко дебютировала в топ-20. Джанис Тьен, взявшая титул в Ченнае, вошла в топ-60.
Положение на 3 ноября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9870
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8195
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6563
|4 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|5887
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|5183
|6 (7)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4350
|7 (7)
|Мэдисон Киз (США)
|4335
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4325
|9 (9)
|Мирра Андреева (Россия)
|4319
|10 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3375
|11 (11)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|3168
|17 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2209
|18 (21)
|Виктория Мбоко (Канада)
|2157
|21 (18)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1866
|30 (30)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1558
|33 (35)
|Анна Калинская (Россия)
|1461
|40 (44)
|Ева Лис (Германия)
|1291
|47 (48)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1184
|51 (50)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1131
|53 (82)
|Джанис Тьен (Индонезия)
|1106
|54 (68)
|Кристина Букша (Испания)
|1098
|63 (95)
|Анна Блинкова (Россия)
|1018
|88 (72)
|Полина Кудерметова (Россия)
|822
|94 (117)
|Кимберли Биррелл (Австралия)
|800
|96 (97)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|783
|100 (79)
|Кэти Болтер (Великобритания)
|744
|101 (99)
|Анастасия Захарова (Россия)
|741
|110 (106)
|Камилла Рахимова (Россия)
|692
|113 (73)
|Зейнеп Сенмез (Турция)
|680
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
