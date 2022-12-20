Павлюченкова заменила Контавейт на выставочном турнире в Дубае

Анастасия Павлюченкова заменила Анетт Контавейт на выставочном турнире в Дубае, который проходит на этой неделе.

Сейчас россиянка играет в паре с Домиником Тимом против Григора Димитрова и Паулы Бадосы (7:5, идет второй сет).

Изначально сообщалось, что вместо эстонки за команду Hawks выступит Сорана Кырстя, но в итоге и она не смогла принять участие в турнире.

Павлюченкова не выступала с майского турнира в Риме, где победила в паре с Вероникой Кудерметовой и выбыла в первом матче одиночки. Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 досрочно завершила сезон из-за проблем с коленом.

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