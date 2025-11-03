Чемпионская гонка ATP. Оже-Альяссим обошел Музетти, Бублик стал 11-м
Феликс Оже-Альяссим вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP.
В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Бен Шелтон, Тэйлор Фриц и Алекс де Минаур уже квалифицировались.
PIF ATP Race To Turin
Положение на 3 ноября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|11050
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)*
|1000
|3 (4)
|Александр Зверев (Германия)*
|4960
|4 (3)
|Новак Джокович (Сербия)*
|4580
|5 (6)
|Бен Шелтон (США)*
|3970
|6 (5)
|Тэйлор Фриц (США)*
|3935
|7 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)*
|3935
|8 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3845
|9 (8)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3685
|10 (10)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)❌
|2990
|11 (15)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2870
|12 (11)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2835
|13 (13)
|Даниил Медведев (Россия)
|2760
|14 (14)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|2635
|15 (12)
|Хольгер Руне (Дания)
|2580
|16 (16)
|Андрей Рублев (Россия)
|2520
|18 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|2320
