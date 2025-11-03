Чемпионская гонка ATP. Оже-Альяссим обошел Музетти, Бублик стал 11-м

Феликс Оже-Альяссим вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Бен Шелтон, Тэйлор Фриц и Алекс де Минаур уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 3 ноября 2025