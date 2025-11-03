0

Чемпионская гонка ATP. Оже-Альяссим обошел Музетти, Бублик стал 11-м

Феликс Оже-Альяссим вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Бен Шелтон, Тэйлор Фриц и Алекс де Минаур уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 3 ноября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания)* 11050
2 (2) Янник Синнер (Италия)* 1000
3 (4) Александр Зверев (Германия)* 4960
4 (3) Новак Джокович (Сербия)* 4580
5 (6) Бен Шелтон (США)* 3970
6 (5) Тэйлор Фриц (США)* 3935
7 (7) Алекс де Минаур (Австралия)* 3935
8 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3845
9 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3685
10 (10) Джек Дрэйпер (Великобритания)❌ 2990
11 (15) Александр Бублик (Казахстан) 2870
12 (11) Каспер Рууд (Норвегия) 2835
13 (13) Даниил Медведев (Россия) 2760
14 (14) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 2635
15 (12) Хольгер Руне (Дания) 2580
16 (16) Андрей Рублев (Россия) 2520
18 (18) Карен Хачанов (Россия) 2320
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoНовак Джокович
logoТэйлор Фриц
logoБен Шелтон
logoФеликс Оже-Альяссим
logoАлекс де Минаур
logoАлександр Бублик
logoЛоренцо Музетти
logoДжек Дрэйпер
logoДаниил Медведев
logoКаспер Рууд
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoХольгер Руне
рейтинги
logoATP
logoATP Finals
