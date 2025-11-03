Рейтинг ATP. Синнер стал первой ракеткой мира, Оже-Альяссим вернулся в топ-8, Бублик обновил личный рекорд
Чемпион «Мастерса» в Париже Янник Синнер вернулся на первую строчку рейтинга ATP.
Полуфиналист Александр Бублик дебютировал в топ-15.
Положение на 3 ноября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11250
|1 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|11500
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5560
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4735
|5 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|4580
|6 (7)
|Бен Шелтон (США)
|3970
|7 (6)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3935
|8 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3845
|9 (8)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3685
|10 (9)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3235
|12 (13)
|Даниил Медведев (Россия)
|2960
|13 (16)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2870
|14 (15)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|2635
|15 (12)
|Хольгер Руне (Дания)
|2590
|16 (17)
|Андрей Рублев (Россия)
|2560
|18 (14)
|Карен Хачанов (Россия)
|2320
|24 (28)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|1665
|27 (31)
|Юго Эмбер (Франция)
|1573
|30 (40)
|Валентин Вашеро (Монако)
|1483
|34 (26)
|Стефанос Циципас (Греция)
|1425
|37 (22)
|Юго Эмбер (Франция)
|1380
|44 (38)
|Григор Димитров (Болгария)
|1180
|87 (103)
|Александр Вукич (Австралия)
|703
|106 (74)
|Джордан Томпсон (Австралия)
|586
|163 (128)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|363
