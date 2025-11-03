  • Спортс
2

Рейтинг ATP. Синнер стал первой ракеткой мира, Оже-Альяссим вернулся в топ-8, Бублик обновил личный рекорд

Чемпион «Мастерса» в Париже Янник Синнер вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

Полуфиналист Александр Бублик дебютировал в топ-15.

PIF ATP Rankings

Положение на 3 ноября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Карлос Алькарас (Испания) 11250
1 (2) Янник Синнер (Италия) 11500
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5560
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4735
5 (5) Новак Джокович (Сербия) 4580
6 (7) Бен Шелтон (США) 3970
7 (6) Алекс де Минаур (Австралия) 3935
8 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3845
9 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3685
10 (9) Каспер Рууд (Норвегия) 3235
12 (13) Даниил Медведев (Россия) 2960
13 (16) Александр Бублик (Казахстан) 2870
14 (15) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 2635
15 (12) Хольгер Руне (Дания) 2590
16 (17) Андрей Рублев (Россия) 2560
18 (14) Карен Хачанов (Россия) 2320
24 (28) Жоао Фонсека (Бразилия) 1665
27 (31) Юго Эмбер (Франция) 1573
30 (40) Валентин Вашеро (Монако) 1483
34 (26) Стефанос Циципас (Греция) 1425
37 (22) Юго Эмбер (Франция) 1380
44 (38) Григор Димитров (Болгария) 1180
87 (103) Александр Вукич (Австралия) 703
106 (74) Джордан Томпсон (Австралия) 586
163 (128) Роман Сафиуллин (Россия) 363
