Павлюченкова вернется в тур на втором январском турнире в Аделаиде
Опубликованы заявки турниров WTA, которые пройдут на неделе с 9 января.
9-14 января на втором турнире в Аделаиде сыграют:
- Ига Швентек;
- Онс Жабер;
- Джессика Пегула;
- Каролин Гарсия;
- Дарья Касаткина;
- Вероника Кудерметова;
- Екатерина Александрова;
- Людмила Самсонова;
- Анастасия Павлюченкова (PR).
Полностью список здесь.
Павлюченкова проведет первый турнир с мая, сейчас она восстанавливается после травмы колена.
В Хобарт заявлены:
Полностью список здесь.
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