Павлюченкова вернется в тур на втором январском турнире в Аделаиде

Опубликованы заявки турниров WTA, которые пройдут на неделе с 9 января.

9-14 января на втором турнире в Аделаиде сыграют:

Полностью список здесь.

Павлюченкова проведет первый турнир с мая, сейчас она восстанавливается после травмы колена.

В Хобарт заявлены:

Полностью список здесь.

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