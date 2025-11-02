  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Оже-Альяссим снялся с турнира в Меце из-за проблем со здоровьем и может не попасть на итоговый
1

Оже-Альяссим снялся с турнира в Меце из-за проблем со здоровьем и может не попасть на итоговый

Феликс Оже-Альяссим отказался от участия в ATP 250 в Меце.

Канадец был первым сеяным на турнире, который стартовал сегодня и завершится 8 ноября.

Также сегодня в финале «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим уступил Яннику Синнеру (4:6, 6:7(4)).

Канадец борется с Лоренцо Музетти за последнее место на итоговом турнире. Сейчас он идет восьмым в чемпионской гонке, опережая итальянца на 160 очков. Музетти обойдет его, если выиграет турнир в Афинах.

«Я не особо об этом говорил, но у меня было много физических проблем на этой неделе, и я не хочу повторят ошибок прошлого. Мое здоровье превыше всего, даже квалификации [на итоговый турнир]. Если я отберусь, будет замечательно. Если нет, то Лоренцо заслужил это место. Это мое решение», – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции после поражения.

Напомним, итоговый турнир пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoRolex Paris Masters
logoATP
logoФеликс Оже-Альяссим
logoATP Finals
logoЛоренцо Музетти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Итоговый турнир WTA. 1-й тур. М. Андреева и Шнайдер проиграли Дабровски и Рутлиф
сегодня, 20:02
Афины (ATP). Попырин проиграл Корде, Табило, Боржес вышли во 2-й круг
сегодня, 19:48
Мирра Андреева о пропуске турнира в Токио: «Это оказалось неправильным решением»
сегодня, 19:21
Синнер о том, что может завершить год как №1: «Я стараюсь показать наилучшую игру, а потом будь что будет»
сегодня, 19:04
Гауфф допустила 17 двойных ошибок в матче с Пегулой на итоговом
сегодня, 18:17
Итоговый турнир WTA. 1-й тур. Гауфф проиграла Пегуле, Cоболенко победила Паолини
сегодня, 18:09
Синнер – Оже-Альяссиму: «Надеюсь, давление, которое ты испытывал на «Мастерсе» в Париже, окупится тем, что ты сыграешь на итоговом»
сегодня, 17:51
Мец (ATP). Атман проиграл Гастону, Казо вышел во 2-й круг
сегодня, 17:50
Оже-Альяссим – Синнеру после поражения в финале в Париже: «Снимаю перед тобой шляпу – с тех пор, как мы играли в FIFA в 16-17 лет, ты стал намного лучше»
сегодня, 17:20
Арина Соболенко: «Воспринимаю итоговый как обычный турнир, где надо выиграть 5 матчей, если я хочу забрать титул»
сегодня, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
сегодня, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55