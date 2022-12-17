Вердаско провел 20 турниров после того, как у него истекло исключение на использование лекарства от СДВГ
Теннисное агентство по борьбе с допингом и коррупцией ITIA опубликовало детали по делу Фернандо Вердаско, дисквалифицированного за использование запрещенного препарата. Испанец отстранен на два месяца за метилфенидат, используемый для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
У Вердаско было терапевтическое исключение на использование препарата, но оно истекло в мае 2021-го. После этого он его не продлил.
В итоге испанец провел 20 турниров и 15 февраля 2022-го сдал положительную допинг-пробу.
Вердаско пытался оформить терапевтическое исключение задним числом, но ITIA ему в этом отказало. Однако ВАДА одобрило его просьбу.
В итоге его вину в нарушении признали незначительной, поэтому дисквалификация и составит всего два месяца.
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