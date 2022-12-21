Соболенко об оранжевом корте в Дубае: «Интересный цвет. Мяч видно, но приходится сосредотачиваться»

прокомментировала оранжевый корт на выставочном турнире в Дубае. Она проиграла – 6:0, 1:6, 10-6.

«Это был интересный опыт. Я пыталась понять, относиться ли к турниру серьезно или развлекаться. Было классно.

И корт интересного цвета. Мяч видно, но приходится сосредотачиваться, поэтому сложнее сконцентрироваться на игре – потому что ты все время высматриваешь мяч. Но вообще было весело».

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