Соболенко об оранжевом корте в Дубае: «Интересный цвет. Мяч видно, но приходится сосредотачиваться»

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Арина Соболенко прокомментировала оранжевый корт на выставочном турнире в Дубае. Она проиграла Елене Рыбакиной – 6:0, 1:6, 10-6.

«Это был интересный опыт. Я пыталась понять, относиться ли к турниру серьезно или развлекаться. Было классно.

И корт интересного цвета. Мяч видно, но приходится сосредотачиваться, поэтому сложнее сконцентрироваться на игре – потому что ты все время высматриваешь мяч. Но вообще было весело».

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