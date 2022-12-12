Барти получила национальную теннисную награду Австралии

Эшли Барти получила главную теннисную награду Австралии – медаль Ньюкомба – как лучшая теннисистка сезона.

Экс-первая ракетка мира пятый раз выиграла эту награду. В январе она выиграла турнир в Аделаиде и Australian Open, а в марте объявила о завершении карьеры.

За карьеру Барти выиграла 15 титулов WTA – в том числе три «Больших шлема». Первой ракеткой мира она была 121 неделю (седьмой результат в истории) и закончила в этом качестве три сезона подряд.

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