Паркс выиграла второй турнир WTA 125 подряд. За три недели она поднялась со 150-й позиции на 75-ю

Алисия Паркс, в финале турнира WTA 125 в Анже обыгравшая немку Анну-Лену Фридзам со счетом 6:4, 4:6, 6:4, выиграла 10-й матч и второй титул подряд. На прошлой неделе американка победила на соревнованиях в Андорре.

До декабря ее крупнейшим титулом был 25-тысячник ITF в Орландо. Сегодня она поднялась на 75-ю строчку рейтинга, хотя три недели назад была 150-й.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе