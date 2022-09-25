Маррей о прощальном матче Федерера: «Я точно не хочу и не заслуживаю таких проводов»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» ответил, задумывается ли об окончании карьеры. Вопрос задали на Кубке Лэйвера, где последний матч провел .

«Сейчас я об этом не думаю. Я все еще конкурентоспособен и физически хорошо себя чувствую в матчах против топов. Просто нужно от упорных поражений и равных матчей перейти к победам. Вот и все.

Я точно не хочу и не заслуживаю таких проводов. Роджер это заслужил, и здорово, что все [его близкие] смотрели с трибун, их присутствие сделало этот вечер особенным.

Я не планирую подобного прощального матча. Наверное, я объявлю, когда сыграю свой последний турнир и все такое, но когда это будет, я не знаю.

Перед пятницей я несколько дней много думал про последние 10-15 лет – больше, чем раньше. Когда у меня были травмы, я не знал, буду ли играть, и размышлял об этом со своей точки зрения. Возможно, если посмотреть шире, подумать о том, что Роджер сделал для тенниса, что сделали Рафа и Новак, а также о том, каким был этот период, то это было особенное время.

Нам повезло, что мы здесь и могли присутствовать на церемонии в пятницу вечером».

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