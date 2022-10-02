Оже-Альяссим о прощальном матче Федерера: «Когда взрослые мужчины плачут как дети, это доказывает, как много значил для него теннис, как сильно он будет скучать»

13-я ракетка мира рассказал, какие эмоции испытал после прощального матча , который швейцарец сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера.

«Они проделали потрясающую работу, провели великолепный теннисный вечер – речи, видео, пение с семьями. Это был очень эмоциональный вечер. Когда видишь, как взрослые мужчины плачут как дети, не в силах сдержать слезы, это доказывает, как много значил для него теннис, как сильно он будет по нему скучать.

В какой-то степени было грустно видеть, как он уходит, но, с другой стороны, это было чествование его карьеры, того, как сильно он повлиял на мир спорта, и возможность поблагодарить его за все, что он сделал. Приятно знать, что он будет рядом. Я очень жду нового этапа в его жизни».

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