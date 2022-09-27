Надаль о слезах после прощального матча Федерера: «Я чувствительный человек. Эмоции немного вышли из-под контроля, но трудно было не растрогаться»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал то, что плакал вместе с Роджером Федерером после прощального матча швейцарца.

«Я не видел фото, потому что мало слежу за соцсетями. Я чувствительный человек, и когда в такой ситуации оказывается тот, кого ты так ценишь, трудно сдержать эмоции, хотя они немного вышли из-под контроля. Вернувшись в номер, я снова расчувствовался. Но с учетом того, что происходило в тот вечер, трудно было не растрогаться».

Надаль ответил, задумался ли тогда о завершении своей карьеры.

«Совсем нет. Я знаю, что через какое-то время этот момент наступит, мне 36 с половиной лет, и мы на заключительном этапе моей карьеры. Но сейчас я об этом не думаю и не хочу думать. Я растрогался не из-за этого, а из-за того, что ценю Федерера».

Испанец заранее знал, что Федерер планирует завершить карьеру, но но до последнего было непонятно, смогут ли они сыграть.

«Он сказал мне за 10 дней до того, как объявил, но даже не знал, сможет ли сыграть пару из-за колена. Мы отложили разговор на неделю, и еще он понимал, что из-за моей ситуации я не могу долго находиться вдали от дома (жена Надаля ждет ребенка – Sports.ru). Единственное, что я мог сказать: «Подтверди, что сыграешь, чтобы все организовать, и по мере возможностей я буду с тобой, независимо от того, сыграешь ты или нет».

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