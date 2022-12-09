Даниил Медведев: «В этом году был момент, когда я подумал, что стал слишком агрессивен, и это на руку соперникам»

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как изменил игру в конце сезона.

«Я изменил свою игру, исходя из того, что работает лучше всего. В этом году был момент, когда я подумал, что нужно больше защищаться, что я стал слишком агрессивен, и это на руку соперникам.

Я бы сказал, в обоих матчах с Кириосом в этом году я был слишком агрессивен (он проиграл австралийцу в Монреале и на US Open – Sports.ru). Трудно защищаться против него, потому что да, ты подаешь эйсы, но у тебя мало возможностей вести игру. В этом году было несколько матчей, где я чувствовал, что должен больше защищаться, и это то, что я начал делать в конце года. Из-за этого я почувствовал, что стал играть лучше».

Ну вот и все, это был худший сезон Медведева с 2018-го. Закончил серией из четырех поражений 🤷‍♂️

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