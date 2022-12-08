Медведев о поражении с 0:2 по сетам в финале AO-2022: «Мне кажется, я давным-давно оставил его далеко позади, но, может, оно сидит где-то очень глубоко внутри»

Чемпион US Open-2021 Даниил Медведев высказался о своих шансах выиграть еще один «Большой шлем».

«Когда ты уверен в себе после побед, то скорее претендуешь на «Большой шлем». Карлос до US Open играл не в свой лучший теннис, но с его талантом и игрой ему удалось победить.

Вот что я думаю о себе. Я знаю, что могу хорошо играть, что в хороший день могу обыграть любого и что способен выигрывать «Большие шлемы», потому что сделал это в матче против Новака, когда он шел к календарному Шлему. Я знаю, что это умею, просто нужно находить возможности и делать это чаще, чем в 2022-м».

Также Медведев вспомнил финал Australian Open-2022 против .

«Это один из тех матчей, которые я не пересматривал, потому что, как мне показалось, он просто слишком хорошо играл. Я вел 0:40 и мог бы сыграть лучше, но матч ускользнул от меня не из-за этого. В тот день он был очень хорош, особенно с развитием матча. Для меня Australian Open в целом был непростым, но я люблю Австралию и с нетерпением жду, как все пройдет в этом году.

Я дважды выходил в финал и показал там отличные результаты. У меня хорошие воспоминания об Австралии, но финал дался мне нелегко. Я был разочарован не столько поражением с теннисной точки зрения, сколько поражением со счета 2:0 по сетам. Это было нелегко переварить.

Я не знаю, как это на меня повлияло, и влияет ли до сих пор, понятия не имею. Мне кажется, что я давным-давно оставил это далеко позади, но никогда не знаешь, может, оно сидит где-то очень глубоко внутри. Единственное, что я могу сделать, – это работать над психологией и лучше подготовиться к следующему ».

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