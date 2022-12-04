Анастасия Мыскина: «Имена своих детей проиграла в карты»

Чемпионка -2004 рассказала о своих сыновьях – Евгении, Георгии и Павле.

«Мои дети не играют в теннис, да и хорошо, потому что вряд ли я смогу второй раз пройти этот путь. Они занимаются спортом – выбрали футбол, младший занимается боксом. Но это все больше для себя, а не профессионально.

Они учатся в школе, и это для них на первом месте. Я пробовала их отдать в теннис, но им это не очень понравилось. Они у меня больше командники, им больше нравится с ребятами гонять мяч, а один на один с тренером им скучновато.

Любимый мультик – «Тачки», не знаю почему, но, по-моему, мои дети знают его наизусть. Мы все его смотрели вместе. А мой любимый мультик – это «Анастасия», старый диснеевский, который все знают».

Также Мыскина рассказала, как они выбирали имена детям.

«Я имена своих детей проиграла в карты. Мы когда с отцом моих детей думали, кто будет придумывать имена, решили сыграть в дурака, и кто выиграет – тот и называет. Я проиграла трижды. Слава богу, он выбрал нормальные имена».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе