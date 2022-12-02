Надаль об отцовстве: «Я счастлив, наслаждаюсь моментом. Все остальное уходит на второй план»

рассказал, как рождение сына повлияло на его взгляд на карьеру.

«Рождение сына – это недавнее событие, к котором нужно адаптироваться. В целом я счастлив, наслаждаюсь моментом. Все остальное уходит на второй план.

Но я намерен и дальше выкладываться и бороться за то, что меня воодушевляет и мотивирует. Для этого нужна хорошая организация, которая позволит развиваться в профессии».

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