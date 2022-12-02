Рафаэль Надаль: «Борьба между между мной, Федерером и Джоковичем вывела нас на невероятный психологический и теннисный уровень»

36-летний рассказал, почему у него, и такие длинные карьеры.

«Я не знаю, что произойдет в будущем, это покажет только время.

Несколько факторов играют свою роль в том, что мы продолжаем выступать так долго. Один из них – это медицина и профессионализм всего спорта. У людей появились более крупные команды, больше знаний о том, как продлить карьеру.

И есть еще одна вещь. Мне кажется, что Роджер, Новак и я подталкивали друг друга, нам всегда было мало, всегда нужно было чуть добавить.

Борьба между нами вывела нас на невероятный психологический и теннисный уровень. И это одна из причин, по которой мы так долго продолжаем».

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